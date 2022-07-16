В «Торпедо» объявили о подписании контракта со Смольниковым

Московский клуб «Торпедо» официально объявил о подписании контракта с защитником Игорем Смольниковым.

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с 33-летним футболистом рассчитано на сезон-2022/23.

Отмечается, что защитник будет играть под 28-м номером.

В сезоне-2021/22 Смольников провёл за тульский «Арсенал» 27 матчей, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. С 2006 по 2007 год спортсмен уже выступал за «Торпедо».

С 2013 по 2020 год он выступал за сборную России.

Ранее клуб «Торпедо» внёс Смольникова в заявку Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.