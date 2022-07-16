Конаныхина ответила, как относится к отсутствию возможности выступать на крупных турнирах

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Чемпионка Европы по прыжкам в воду с десятиметровой вышки Анна Конаныхина рассказала, как относится к отстранению от выступлений на крупных турнирах.
Конаныхина ответила, как относится к отсутствию возможности выступать на крупных турнирах
  • РИА Новости

«Для меня в этом есть определённый плюс, поскольку есть время прийти в себя после очень тяжёлого сезона и целого ряда травм. В прошлом декабре мы успели съездить на юниорское первенство мира, взяли с Катей Беляевой золото в синхронных прыжках с вышки, а в индивидуальном виде я даже не стала пытаться отобраться в финал: плечи болели так сильно, что было трудно даже просто поднять руки. Почему случилась та травма, не знаю. Может быть, всё дело в том, что отдых после Олимпиады получился слишком коротким, и просто не успела восстановиться. Или от слишком жёстких входов в воду на обязательных прыжках. Вот всё и сошлось таким образом», — заявила Конаныхина в интервью RT.

Ранее Конаныхина рассказала, как заболела коронавирусом перед Олимпиадой в Токио.

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