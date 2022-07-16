Конаныхина сказала, как заболела коронавирусом перед Олимпиадой в Токио

Чемпионка Европы по прыжкам в воду с десятиметровой вышки Анна Конаныхина поделилась тем, как заболела коронавирусом перед Играми в Токио.

«Это так, но обида всё равно осталась. Игры совершенно не воспринимались, как праздник. Да, в олимпийской деревне было много ребят, много разных видов спорта, но лично я старалась без крайней необходимости вообще не выходить из комнаты — очень не хотелось снова заболеть. Я сдала два положительных теста как раз накануне того, как мы должны были всей командой вылетать в Японию на заключительный сбор», — заявила Конаныхина в интервью RT.

Она также подчеркнула, что после первого теста её пытались успокоить и говорили, что произошла ошибка. По её словам она уже понимала, что никакой ошибки нет, так как стали появляться симптомы.

«Когда после карантина вернулась в зал, пробежала два разминочных круга из обычных пяти, и поняла, что продолжать бежать уже не могу, нет сил.

На Играх сильнее всего угнетало отсутствие зрителей. Я обычно завожусь от публики, от реакции трибун, а здесь спортсменов отправляли домой сразу после выступления, поэтому к началу соревнований на вышке, у нас улетели из Токио почти все. Очень тяжело было прыгать. Я была как-то чересчур спокойна», — заключила Конаныхина.

Ранее Конаныхина рассказала, почему осталась недовольна выступлением на ЧР в Пензе.