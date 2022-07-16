Конаныхина рассказала, почему осталась недовольна выступлением на ЧР в Пензе

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Чемпионка Европы по прыжкам в воду с десятиметровой вышки Анна Конаныхина сообщила, почему осталась недовольна своим выступлением на чемпионате России в Пензе.
Конаныхина рассказала, почему осталась недовольна выступлением на ЧР в Пензе
  • Gettyimages.ru

«Абсолютно нет. Мне что-то постоянно мешает. Где-то что-то болит, плюс мысли нужно было выкинуть из головы не самые приятные, которые остались после микста (Конаныхина стала чемпионкой страны в паре с Александром Бондарем. — RT). Там у меня не получился один из прыжков, я очень сильно расстроилась, плюс свалился хейт в интернете. Когда утром пришла в зал, мне даже показалось, что никто из девочек со мной не общается. Или же начинали спрашивать, что я думаю по поводу нашей победы. А что я могу думать? Это решают судьи, а не спортсмены. Только после обеда получилось прийти в себя», — заявила Конаныхина в интервью RT.

Ранее Бондарь снялся с чемпионата России по прыжкам в воду из-за плохого самочувствия.

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