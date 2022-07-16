Федотов — о победе ЦСКА над «Уралом»: растранжирили кучу моментов

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал итоги матча первого тура с «Уралом».

«В первом тайме уже могли всё решить, но реализация сильно подводила. Хорошо, что забили гол в раздевалку. Растранжирили кучу моментов, а футбол такая интересная игра, что один подход к воротам может изменить всю картину. В начале второго тайма был неприятный эпизод», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что ЦСКА планирует и дальше использовать Зайнутдинова в защите.

«Прочитал интервью, что Иван при забитом голе сделает что-то для Алана Дзагоева. Думаю, это символично и прекрасно. Алан это всё заслужил», — заключил Федотов.

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 2:0.

Мячи забили Иван Обляков (45-я минута), Хорхе Карраскаль (64-я, пенальти).

Ранее экс-арбитр Федотов объяснил, почему голкипера «Урала» не удалили за фол на Карраскале в матче с ЦСКА.