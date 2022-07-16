Агент рассказал, какой европейский клуб был близок к трансферу Агаларова

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Агент Джамал Акаев, занимающийся трансфером форварда Гамида Агаларова из «Уфы» в Европу, рассказал, какой клуб был ближе всего к подписанию контракта.
Агент рассказал, какой европейский клуб был близок к трансферу Агаларова
  • Gettyimages.ru

«К Агаларову как к игроку большого таланта был естественный интерес со стороны ряда европейских клубов. Сейчас можно уверенно сказать, что ближе всех, наверное, был бельгийский «Стандард». Я много общался со спортивным директором клуба Фергалом Харкином, который очень высокого мнения о Гамиде», — приводит слова Акаева «Чемпионат».

Он заявил, что клуб предлагал хорошие условия личного контракта, но не был готов к серьёзным тратам на трансфер, ссылаясь на политическую ситуацию и потенциальные риски в случае возможных рекомендаций ФИФА.

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее «Ахмат» объявил о переходе Агаларова из «Уфы».

 

 

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