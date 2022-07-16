Агент Дриусси оценил вероятность возвращения аргентинского нападающего в Россию

Эрнан Берман, агент бывшего нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, рассказал, вернётся ли аргентинский футболист в Россию.

«Возможно ли возвращение Дриусси в РПЛ? Из России мне никто не звонил по поводу Себастьяна. Если поступит предложение, мы его рассмотрим. Сейчас возвращение невозможно, потому что мы никаких предложений не получали», — цитирует Бермана «РБ Спорт».

Дриусси перешёл в «Зенит» в июле 2017 года из «Ривер Плейт» за €15 млн. В составе петербуржцев 25-летний форвард провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» форвард трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее в «Зените» опровергли информацию, что клуб предлагал €14 млн за защитника «Фенербахче» Салаи.