Агент Дриусси оценил вероятность возвращения аргентинского нападающего в Россию

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Эрнан Берман, агент бывшего нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, рассказал, вернётся ли аргентинский футболист в Россию.
Агент Дриусси оценил вероятность возвращения аргентинского нападающего в Россию
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«Возможно ли возвращение Дриусси в РПЛ? Из России мне никто не звонил по поводу Себастьяна. Если поступит предложение, мы его рассмотрим. Сейчас возвращение невозможно, потому что мы никаких предложений не получали», — цитирует Бермана «РБ Спорт».

Дриусси перешёл в «Зенит» в июле 2017 года из «Ривер Плейт» за €15 млн. В составе петербуржцев 25-летний форвард провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» форвард трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее в «Зените» опровергли информацию, что клуб предлагал €14 млн за защитника «Фенербахче» Салаи.

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