As Marca: «Зенит» заинтересован в защитнике «Фенербахче» Салаи

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«Зенит» проявляет интерес к защитнику турецкого «Фенербахче» Аттиле Салаи.

Команда из Санкт-Петербурга предложила за венгерского футболиста €14 млн, сообщает As Marca в Twitter.

Отмечается, что «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино» также заинтересованы в футболисте.

24-летний игрок выступает за турецкую команду с 2021 года и провёл за неё 65 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник турецкого «Галатасарая» Маркао может продолжить карьеру в «Зените».

 

 

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