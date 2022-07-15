Хван Ин Бём приостановил контракт с «Рубином» до конца сезона

Южнокорейский полузащитник Хван Ин Бём приостановил действие контракта с «Рубином» до окончания сезона-2022/23.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Хван 3 апреля уже приостанавливал действие своего контракта с «Рубином».

Кореец перешёл в клуб из столицы Татарстана в августе 2020 года. В сезоне-2021/22 в 18 матчах он забил два мяча и отдал три результативные передачи.

ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее в «Рубине» сообщили, что не планируют подписывать контракт с Дзюбой.