Вячеслав Колосков рассказал о Георгии Ярцеве

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал о Георгии Ярцеве.
Вячеслав Колосков рассказал о Георгии Ярцеве
  • РИА Новости

«С ним долго работал. Всегда отличался энергией, стремлением добиться максимального результата. Кипучий такой. Характером таким обладал, способным зажечь», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По мнению Колоскова, Ярцев был очень талантливым тренером.

Со своей стороны, заслуженный тренер России Валерий Газзаев в беседе с Пятым каналом выразил соболезнования родным и близким Ярцева.

«Это был хороший мой товарищ и друг, поэтому даже не верится, что его нет сегодня вместе с нами уже», — сказал он.

Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

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