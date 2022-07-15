Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал о Георгии Ярцеве.

«С ним долго работал. Всегда отличался энергией, стремлением добиться максимального результата. Кипучий такой. Характером таким обладал, способным зажечь», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По мнению Колоскова, Ярцев был очень талантливым тренером.

Со своей стороны, заслуженный тренер России Валерий Газзаев в беседе с Пятым каналом выразил соболезнования родным и близким Ярцева.

«Это был хороший мой товарищ и друг, поэтому даже не верится, что его нет сегодня вместе с нами уже», — сказал он.

Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.