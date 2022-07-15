«Чемпионат»: Смольников подписал контракт с «Торпедо» на один год

Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в «Торпедо».

Как сообщает источник «Чемпионата», контракт с «Торпедо» подписан на один год.

33-летний футболист в сезоне-2021/22 провёл за тульский «Арсенал» 27 матчей, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. В разное время он играл за такие клубы, как «Локомотив», «Урал», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».

С 2013 по 2020 год он выступал за сборную России.

Ранее в «Торпедо» сообщили, что Смольников близок к подписанию контракта с клубом.