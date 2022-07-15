Моисеева заявила, что в России могут возникнуть проблемы с поставками современных трамплинов для прыжков в воду

Главный тренер российской сборной по прыжкам в воду Светлана Моисеева призналась, что российских прыгунов может ожидать дефицит современных трамплинов из-за проблем с поставками снарядов в страну.

«Есть большие сложности с поставками американского оборудования в Россию. Мы пытаемся решить вопрос через Италию, причём начали заниматься этим ещё до начала спецоперации, но всё продвигается очень медленно. Один трамплин, на котором можно проводить соревнования, стоит 1 млн 400 тыс. рублей, и пока нам даже не удаётся оплатить оборудование», — заявила Моисеева RT.

По словам тренера, проблемы с качественными досками наблюдаются даже в таком высококлассном центре, как пензенский.

«Если вы заметили, Никита Шлейхер выполнял прыжки из задней стойки с одного трамплина, а прыжки с разбега — с другого. Это говорит о том, что качество доски не позволяет спортсмену полностью раскрыть себя. Хотя на озере Круглое, где проводился заключительный сбор, Никита, как и Евгений Кузнецов, показывали прыжки высочайшего качества, с которыми можно бороться за медали чемпионата мира», — сказала тренер.

В четверг в Пензе прошли два первых личных финала чемпионата России по прыжкам в воду — на мужском трёхметровом трамплине и женской 10-метровой вышке. Чемпионом страны в первом виде стал Никита Шлейхер, опередивший 13-кратного чемпиона Европы Евгения Кузнецова, а в женском финале победительницей впервые стала 16-летняя Ульяна Манаенкова.

Чемпионат России — это расширенный отбор на Кубок дружбы, который в последних числах июля пройдёт в Казани. Побороться за две финальные вакансии там смогут четыре человека от страны в каждом виде личной программы.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская назвала самое яркое событие на чемпионате России по прыжкам в воду.