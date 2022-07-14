Терюшков объяснил, почему Набиуллина отстранили от тренировок с «Химками»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему защитник Эльмир Набиуллин был отстранён от тренировок с основной командой.

«У нас спортивный принцип. Мы хотим таким образом тасовать состав, чтобы игроки замены, которые не попадают в основу, имели практику со второй командой. У Эльмира ещё действует дисквалификация», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в «Химках» стоит задача ротировать состав, чтобы игроки получали практику и вторая команда имела хороших футболистов.

В сезоне-2021/22 Набиуллин провёл за «Химки» 21 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Контракт защитника с подмосковным клубом действует до 2023 года.

Ранее «Химки» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Давыдовым.