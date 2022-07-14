Газизов отреагировал на новость, что представители футболиста Вильи могут подать в суд на «Уфу»

Короткая ссылка
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость, что представители футболиста «Аполлона» могут подать в суд на российский клуб.
Газизов отреагировал на новость, что представители футболиста Вильи могут подать в суд на «Уфу»
  • РИА Новости

«Известно ли что-то о нём? Ничего не знаю. Мы разве запретили контракт? Или уже был какой-то трансферный контракт? Вы меня сейчас сами ошарашили. Если хотят подавать в суд, пусть подают», — цитирует Газизова «Чемпионат».

По его словам, «Уфы» слишком много в медийном пространстве.

В сезоне-2021/22 Вилья в 29 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что представители футболиста «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить