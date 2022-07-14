Газизов отреагировал на новость, что представители футболиста Вильи могут подать в суд на «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость, что представители футболиста «Аполлона» могут подать в суд на российский клуб.

«Известно ли что-то о нём? Ничего не знаю. Мы разве запретили контракт? Или уже был какой-то трансферный контракт? Вы меня сейчас сами ошарашили. Если хотят подавать в суд, пусть подают», — цитирует Газизова «Чемпионат».

По его словам, «Уфы» слишком много в медийном пространстве.

В сезоне-2021/22 Вилья в 29 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что представители футболиста «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу».