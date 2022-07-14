Газизов отреагировал на новость, что представители футболиста Вильи могут подать в суд на «Уфу»
- РИА Новости
«Известно ли что-то о нём? Ничего не знаю. Мы разве запретили контракт? Или уже был какой-то трансферный контракт? Вы меня сейчас сами ошарашили. Если хотят подавать в суд, пусть подают», — цитирует Газизова «Чемпионат».
По его словам, «Уфы» слишком много в медийном пространстве.
В сезоне-2021/22 Вилья в 29 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что представители футболиста «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу».