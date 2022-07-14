Ольховский отреагировал на победу Рублёва во втором круге теннисного турнира в Бостаде

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру российского теннисиста Андрея Рублёва в матче второго круга.
Ольховский отреагировал на победу Рублёва во втором круге теннисного турнира в Бостаде
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«У Андрея есть очень хороший уровень, ниже которого в игре он не опускается. Естественно, в решающий момент этот класс сказывается на результате матча», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Теннисист из России (второй номер посева) одержал победу над аргентинцем Федерико Корией в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 35 минут.

Призовой фонд турнира составляет порядка €530 тыс.

Следующим соперником Рублёва станет Ласло Джере из Сербии.

Ранее Аслан Карацев пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Бостаде.

 

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