Ольховский отреагировал на победу Рублёва во втором круге теннисного турнира в Бостаде

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру российского теннисиста Андрея Рублёва в матче второго круга.

«У Андрея есть очень хороший уровень, ниже которого в игре он не опускается. Естественно, в решающий момент этот класс сказывается на результате матча», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Теннисист из России (второй номер посева) одержал победу над аргентинцем Федерико Корией в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 35 минут.

Призовой фонд турнира составляет порядка €530 тыс.

Следующим соперником Рублёва станет Ласло Джере из Сербии.

Ранее Аслан Карацев пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Бостаде.