Ольховский отреагировал на победу Рублёва во втором круге теннисного турнира в Бостаде
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«У Андрея есть очень хороший уровень, ниже которого в игре он не опускается. Естественно, в решающий момент этот класс сказывается на результате матча», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».
Теннисист из России (второй номер посева) одержал победу над аргентинцем Федерико Корией в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 35 минут.
Призовой фонд турнира составляет порядка €530 тыс.
Следующим соперником Рублёва станет Ласло Джере из Сербии.
Ранее Аслан Карацев пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Бостаде.