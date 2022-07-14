Калинская на смогла пробиться в 1/4 финала теннисного турнира в Лозанне

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Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.
Калинская на смогла пробиться в 1/4 финала теннисного турнира в Лозанне
  • AP

Теннисистка из России в матче второго круга потерпела поражение в трёх сетах от сербки Ольги Данилович со счётом 3:6, 6:3, 5:7.

Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

Следующей соперницей Данилович станет швейцарка Симона Вальтерт.

Призовой фонд турнира составляет порядка $250 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянка Камилла Рахимова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште (Венгрия).

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