Калинская на смогла пробиться в 1/4 финала теннисного турнира в Лозанне
- AP
Теннисистка из России в матче второго круга потерпела поражение в трёх сетах от сербки Ольги Данилович со счётом 3:6, 6:3, 5:7.
Игра продолжалась 2 часа 5 минут.
Следующей соперницей Данилович станет швейцарка Симона Вальтерт.
Призовой фонд турнира составляет порядка $250 тыс.
Ранее сообщалось, что россиянка Камилла Рахимова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште (Венгрия).