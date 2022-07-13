Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште

Россиянка Камилла Рахимова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште (Венгрия).

20-летняя теннисистка из России уступила в трёх сетах Лесе Цуренко с Украины в матче второго круга со счётом 7:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась почти четыре часа.

Следующей соперницей Цуренко станет победительница матча между бразильянкой Лаурой Пигосси и Юлией Путинцевой из Казахстана.

Призовой фонд турнира составляет порядка €200 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянка Эрика Андреева оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лозанне (Швейцария).