Андреева не смогла пробиться в 1/4 финала турнира WTA в Лозанне

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Россиянка Эрика Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лозанне (Швейцария).
Андреева не смогла пробиться в 1/4 финала турнира WTA в Лозанне
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18-летняя теннисистка из России в матче второго круга в двух сетах потерпела поражение от Петры Мартич из Хорватии со счётом 4:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Следующей соперницей хорватской теннисистки станет победительница противостояния Сюзан Бандеччи (Швейцария) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянка Камилла Рахимова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште (Венгрия).

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