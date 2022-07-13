«Чемпионат»: «Динамо» не может договориться о трансфере парагвайца Фернандеса

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«Динамо» продолжает вести переговоры с парагвайским «Гуарани» по переходу центрального защитника Роберто Фернандеса.
«Чемпионат»: «Динамо» не может договориться о трансфере парагвайца Фернандеса
  • AP

«Гуарани» хочет выручить за Фернандеса € 4 млн, «Динамо» предлагает меньше. Ситуация усложняется интересом к Роберто со стороны «Алавеса», «Атлетико Минейро», «Боки Хуниорс» и двух клубов из Бразилии», — приводит слова источника «Чемпионат».

Фернандес в текущем сезоне сыграл в 20 матчах и забил один мяч. Также его вызывали в юношеские и молодёжные команды сборной Парагвая.

Ранее сообщалось, что Фернандес может продолжить карьеру в московском «Динамо».

 

 

 

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