«Чемпионат»: «Динамо» не может договориться о трансфере парагвайца Фернандеса

«Динамо» продолжает вести переговоры с парагвайским «Гуарани» по переходу центрального защитника Роберто Фернандеса.

«Гуарани» хочет выручить за Фернандеса € 4 млн, «Динамо» предлагает меньше. Ситуация усложняется интересом к Роберто со стороны «Алавеса», «Атлетико Минейро», «Боки Хуниорс» и двух клубов из Бразилии», — приводит слова источника «Чемпионат».

Фернандес в текущем сезоне сыграл в 20 матчах и забил один мяч. Также его вызывали в юношеские и молодёжные команды сборной Парагвая.

Ранее сообщалось, что Фернандес может продолжить карьеру в московском «Динамо».