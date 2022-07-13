Стерлинг попрощался с «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг попрощался с английским клубом.

«Семь сезонов, 11 крупных трофеев, воспоминания на всю жизнь. Это было потрясающе. Я приехал в Манчестер 20-летним юношей. Сегодня я ухожу мужчиной. Спасибо за вашу бесконечную поддержку. Для меня было честью носить футболку «Манчестер Сити», — написал Стерлинг в социальных сетях.

Он также выразил благодарность всему тренерскому штабу, который сыграл огромную роль в его развитии, одноклубникам и всем причастным к клубу. По его словам, он благодарен за взлёты и падения, которые проверяли его силу и решимость и позволили стать лучшей версией себя.

Всего в составе «Манчестер Сити» Стерлинг провёл 339 матчей, в которых забил 131 мяч и отдал 95 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Челси» договорились о трансфере Стерлинга.