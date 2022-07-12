Карпин: РФС ищет соперника для сборной на сентябрь
- AP
«Определим по первым турам список кандидатов, за которыми будем следить с прицелом на сентябрь. Знаю, что на начало осени РФС ищет соперника», — цитирует Карпина «РБ Спорт».
Вместе с тем, по словам тренера, у него нет уверенности, что контрольный матч состоится.
«В нынешней ситуации трудно произносить слово «уверенность», — сказал Карпин.
Сборная России провела последний официальный матч 14 ноября 2021 года с Хорватией (0:1) в рамках квалификации на чемпионат мира.
Ранее Карпин высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.