Датчанин Нильсен победил на десятом этапе «Тур де Франс»

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Датчанин Магнус Корт Нильсен из команды EF Education — Easypost одержал победу на десятом этапе многодневной велогонки «Тур де Франс».

Скандинавский велогонщик преодолел дистанцию в 148,5 км за 3 часа 18 минут 50 секунд.

Вторым финишировал Ник Шульц (Team Bikeexchange-Jayco) из Австралии, третьим испанец Луис Леон Санчес (Bahrain Victorious).

Россиянин Александр Власов из Bora-Hansgrohe с отставанием в 8 минут 54 секунды занял 32-е место. Из-за санкций он выступает в туре под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что десятый этап «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов с дымовыми шашками.

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