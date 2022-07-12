Датчанин Нильсен победил на десятом этапе «Тур де Франс»

Датчанин Магнус Корт Нильсен из команды EF Education — Easypost одержал победу на десятом этапе многодневной велогонки «Тур де Франс».

Скандинавский велогонщик преодолел дистанцию в 148,5 км за 3 часа 18 минут 50 секунд.

Вторым финишировал Ник Шульц (Team Bikeexchange-Jayco) из Австралии, третьим испанец Луис Леон Санчес (Bahrain Victorious).

Россиянин Александр Власов из Bora-Hansgrohe с отставанием в 8 минут 54 секунды занял 32-е место. Из-за санкций он выступает в туре под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что десятый этап «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов с дымовыми шашками.