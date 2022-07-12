«Краснодар» объявил о переходе Вильены в «Эспаньол»

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Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена продолжит карьеру в чемпионате Испании.
«Краснодар» объявил о переходе Вильены в «Эспаньол»
  • AP

«ФК «Краснодар» благодарит Тонни Вильену за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба «Краснодара» на официальном сайте.

27-летний Вильена выступал за «Краснодар» с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 15 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Затем футболист был арендован «Эспаньолом» до конца сезона с правом выкупа. За испанский клуб полузащитник провёл 17 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее агент Кайо рассказал подробности о травме футболиста «Краснодара».

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