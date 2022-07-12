Джейк Пол — о Макгрегоре: он бизнесмен, я бизнесмен

Боксёр и YouTube-блогер Джейк Пол высказался о возможном бое с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Думаю, если я проведу ещё пару успешных боёв нокаутом, тогда он должен активизироваться. Кто знает, когда это произойдёт. Он бизнесмен, я бизнесмен, и это от $75 млн до $100 млн», — цитирует Пола MMA Fighting.

Напомним, что ирландец провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

В настоящий момент боец готовится к возвращению в октагон после травмы.

Ранее Макгрегор заявил, что он лучше всех.