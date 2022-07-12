Daily Mail: Озил покинул «Фенербахче»

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Атакующий полузащитник Месут Озил покинул турецкий «Фенербахче».

По информации Daily Mail, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что в апреле футболист был исключён из основного составе. В минувшем сезоне игрок принял участие в 26 матчах, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

Озил защищал цвета мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала». Он завершил карьеру в сборной Германии, обвинив его руководителей в расизме.

Ранее Томас Мюллер повторил рекорд Озила в составе сборной Германии.

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