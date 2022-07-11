Потапова обыграла Бронцетти на старте теннисного турнира в Лозанне
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21-летняя теннисистка из Саратова в матче первого круга обыграла Лючию Бронцетти из Италии в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.
Следующей соперницей Потаповой станет победительница противостояния Ирина Бегу (Румыния) — Тамара Корпач (Германия).
Призовой фонд турнира составляет порядка $251 тыс.
Ранее сообщалось, что россиянка Анна Калинская оформила выход во второй круг турнира в Лозанне.