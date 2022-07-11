Источник: полиция начала проверку баннера против Fan ID на матче «Зенит» — «Спартак»

Полиция начала проверку из-за баннера против паспорта болельщика (Fan ID) на матче за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Петербургские сотрудники полиции доложили руководству о появлении на трибунах полотна, не согласованного с МВД. Сразу после матча материал был передан в 18-й отдел полиции Петроградского района. Правоохранители начали проверку, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.