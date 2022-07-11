Стало известно, кто примет этап Гран-при по фигурному катанию вместо России
- РИА Новости
Как следует из обновленной версии календаря на сайте ISU, финский Эспоо и английский Шеффилд примут этапы Гран-при по фигурному катанию вместо России и Китая в сезоне-2022/23.
Этап в Шеффилде пройдет 11-13 ноября, а в Эспоо - 25-27 ноября.
В апреле ISU отменил российский этап Гран-при. Китай не сможет принять соревнования из-за коронавирусных ограничений.
7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала проведение Гран-при России на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований.