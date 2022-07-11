Стало известно, кто примет этап Гран-при по фигурному катанию вместо России

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил места проведения перенесённых этапов Гран-при по фигурному катанию, которые должны были пройти в России.

Как следует из обновленной версии календаря на сайте ISU, финский Эспоо и английский Шеффилд примут этапы Гран-при по фигурному катанию вместо России и Китая в сезоне-2022/23.

Этап в Шеффилде пройдет 11-13 ноября, а в Эспоо - 25-27 ноября.

В апреле ISU отменил российский этап Гран-при. Китай не сможет принять соревнования из-за коронавирусных ограничений.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала проведение Гран-при России на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований.