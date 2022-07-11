Слуцкий рассказал, какие вопросы задавали новички ФНЛ во время трансферной кампании клуба

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как проходила трансферная кампания клуба в межсезонье.

«Новички из ФНЛ задавали какие-то бытовые вопросы, которые удивляли. Есть ли питание на базе, будет ли клуб снимать квартиру, будет ли медицинская помощь. Много раз они этими вопросами ставили в тупик», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 занял 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вылетел в первый дивизион.

Ранее Слуцкий оценил шансы казанской команды в чемпионате России по футболу в первом дивизионе сезона-2022/23.