СЭ: в ЦСКА предложили хоккеисту Романову двухлетний контракт

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В ЦСКА сделали предложение о контракте защитнику Александру Романову.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение рассчитано на два года.

Отмечается, что за каждый год хоккеист может заработать 60 млн рублей.

В сезоне-2021/22 22-летний спортсмен провёл 79 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и набрал 13 (3 + 10) очков.

Перед драфтом НХЛ-2022 он был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс», однако у клуба нет действующего контракта с хоккеистом.

Ранее форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин снова подписался в социальных сетях на команду из Пенсильвании.

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