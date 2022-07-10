СЭ: в ЦСКА предложили хоккеисту Романову двухлетний контракт

В ЦСКА сделали предложение о контракте защитнику Александру Романову.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение рассчитано на два года.

Отмечается, что за каждый год хоккеист может заработать 60 млн рублей.

В сезоне-2021/22 22-летний спортсмен провёл 79 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и набрал 13 (3 + 10) очков.

Перед драфтом НХЛ-2022 он был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс», однако у клуба нет действующего контракта с хоккеистом.

Ранее форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин снова подписался в социальных сетях на команду из Пенсильвании.