Экипаж Каргинова не сможет продолжить участие в грузовом зачёте ралли «Шёлковый путь»

Пилот команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов заявил об окончании выступления экипажа в грузовом зачёте ралли «Шёлковый путь».

«У нас всё началось с того, что правое переднее колесо сдулось, его пришлось менять. Закончилось тем, что разлетелся передний карданный вал и пробил масляный поддон двигателя. Двигались, лечили машину и так далее. Поняли, что не укладываемся в норматив и закончим выступление в грузовом зачёте. Но главное, что добрались, теперь поедем в другой категории», — цитирует Каргинова РИА Новости.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая дистанция составляет 4474 км.

9 июля экипажи «КамАЗ-мастер» заняли весь подиум на третьем этапе «Шёлкового пути». Сотников преодолел 387,02 км за три часа 29 минут 52 секунды. Второе и третье места заняли его напарники по команде — Андрей Каргинов (+05:51) и Эдуард Николаев (+07:59).

Ранее экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на четвёртом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.