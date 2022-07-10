Экипаж Каргинова не сможет продолжить участие в грузовом зачёте ралли «Шёлковый путь»

Короткая ссылка
Пилот команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов заявил об окончании выступления экипажа в грузовом зачёте ралли «Шёлковый путь».

«У нас всё началось с того, что правое переднее колесо сдулось, его пришлось менять. Закончилось тем, что разлетелся передний карданный вал и пробил масляный поддон двигателя. Двигались, лечили машину и так далее. Поняли, что не укладываемся в норматив и закончим выступление в грузовом зачёте. Но главное, что добрались, теперь поедем в другой категории», — цитирует Каргинова РИА Новости.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая дистанция составляет 4474 км.

9 июля экипажи «КамАЗ-мастер» заняли весь подиум на третьем этапе «Шёлкового пути». Сотников преодолел 387,02 км за три часа 29 минут 52 секунды. Второе и третье места заняли его напарники по команде — Андрей Каргинов (+05:51) и Эдуард Николаев (+07:59).

Ранее экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на четвёртом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить