Чесноков назвал клеймом информацию об участии Карацева в договорных играх

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков считает, что информация о возможном участии российского теннисиста Аслана Карацева в договорных матчах может стать клеймом для спортсмена.

«Так выходит, сейчас Аслана могут голословно обвинить. А если окажется, что это неправда и клевета? Испорченную репутацию россиянину уже никто не вернёт. И спокойно относиться к произошедшему нельзя ни в коем случае. Ведь фактически на игроке поставили клеймо. Пусть ответят за это. Проблема заключается ещё и в том, что в нынешних реалиях мы боимся подавать иски в европейские суды, поскольку Россия не пользуется там уважением», — заявил Чесноков в беседе с RT.

Ранее Чесноков прокомментировал информацию о возможном участии Карацева в договорных матчах.