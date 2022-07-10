Чесноков назвал клеймом информацию об участии Карацева в договорных играх

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков считает, что информация о возможном участии российского теннисиста Аслана Карацева в договорных матчах может стать клеймом для спортсмена.
Чесноков назвал клеймом информацию об участии Карацева в договорных играх
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«Так выходит, сейчас Аслана могут голословно обвинить. А если окажется, что это неправда и клевета? Испорченную репутацию россиянину уже никто не вернёт. И спокойно относиться к произошедшему нельзя ни в коем случае. Ведь фактически на игроке поставили клеймо. Пусть ответят за это. Проблема заключается ещё и в том, что в нынешних реалиях мы боимся подавать иски в европейские суды, поскольку Россия не пользуется там уважением», — заявил Чесноков в беседе с RT.

Ранее Чесноков прокомментировал информацию о возможном участии Карацева в договорных матчах.

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