Чесноков: участие Карацева в договорных матчах должно быть подкреплено доказательствами

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал информацию о возможном участии российского теннисиста Аслана Карацева в договорных матчах.

«Когда в адрес спортсмена звучат столь серьёзные обвинения, они должны быть подкреплены весомыми доказательствами, фундаментальными и бескомпромиссными. Всё-таки информацию объявили на весь мир. Поэтому об этом следует говорить очень осторожно. Раз говорите, значит, предъявите данные о вине Карацева. И уж точно делать это должны уполномоченные люди, занимающиеся данным вопросом», — заявил Чесноков в беседе с RT.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию об участии Карацева в договорных матчах.