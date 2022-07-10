Чесноков: участие Карацева в договорных матчах должно быть подкреплено доказательствами
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«Когда в адрес спортсмена звучат столь серьёзные обвинения, они должны быть подкреплены весомыми доказательствами, фундаментальными и бескомпромиссными. Всё-таки информацию объявили на весь мир. Поэтому об этом следует говорить очень осторожно. Раз говорите, значит, предъявите данные о вине Карацева. И уж точно делать это должны уполномоченные люди, занимающиеся данным вопросом», — заявил Чесноков в беседе с RT.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию об участии Карацева в договорных матчах.