Шарапова изменила свой статус в социальных сетях на «мама»

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Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова намекнула, что родила первенца.

Бывшая первая ракетка мира изменила свой статус в социальных сетях на «мама».

Российская теннисистка помолвлена с британским бизнесменом Александром Гилксом. 35-летняя спортсменка в апреле написала в социальных сетях: «Драгоценное начало! Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией».

Напомним, что Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, родила девочку.

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