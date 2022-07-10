Шарапова изменила свой статус в социальных сетях на «мама»

Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова намекнула, что родила первенца.

Бывшая первая ракетка мира изменила свой статус в социальных сетях на «мама».

Российская теннисистка помолвлена с британским бизнесменом Александром Гилксом. 35-летняя спортсменка в апреле написала в социальных сетях: «Драгоценное начало! Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией».

Напомним, что Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, родила девочку.