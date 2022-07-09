Гендиректор «Зенита» рассказал, что клуб может подписать ещё одного игрока

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферных планах клуба.

«Думаю, может быть, ещё один игрок появится. Но кто это и на какой позиции играет, я вам сказать не могу. Это бразилец? Почему вы спрашиваете? Может быть, мы из сборной БРИКС будем брать», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Контракт с Бакаевым подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступило в силу 2 июля. 30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1».

8 июля Родригао подписал контракт с «Зенитом» на три года с возможностью продления ещё на сезон.

Ранее Родригао объяснил, почему выбрал номер 55 в «Зените».