Родригао объяснил, почему выбрал номер 55 в «Зените»

Защитник «Зенита» Родригао объяснил решение выступать за команду под номером 55.

«Этот выбор идёт от номера 5, моего любимого. В «Зените» он уже занят Барриосом, и я решил взять 55-й, чтобы в нём было целых две пятёрки. Это счастливое для меня число», — цитирует Родригао пресс-служба «Зенита».

Контракт санкт-петербургского клуба с 26-летним игроком подписан на три года с возможностью продления ещё на сезон.

Родригао выступал за «Сочи» с лета прошлого года. Он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее «Зенит» объявил о переходе Родригао из «Сочи».