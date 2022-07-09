Семак одержал сотую победу во главе «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак одержал сотую победу во главе клуба.

Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».

Семак располагается на четвёртом месте в списке главных тренеров сине-бело-голубых с наибольшим количеством побед за всю историю клуба.

Лидируют по данному показателю  Лучано Спаллетти (105), Юрий Морозов (121) и Павел Садырин (125).

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (30-я минута), Малком (34-я), Вендел (46-я), Матео Кассьерра (93-я).

Ранее Семак высказался о победе в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком».

 

 

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