Романцев: жду сегодня хорошего футбола и победу «Спартака» над «Зенитом»
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«Жду сегодня хорошего футбола и, конечно, победу «Спартака». Но лучше, чем вчера, футбола уже не будет», — приводит слова Романцева Sport24.
9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалёв.
Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.
Ранее «Зенит» объявил стартовый состав на матч за Суперкубок со «Спартаком».