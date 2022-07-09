Романцев: жду сегодня хорошего футбола и победу «Спартака» над «Зенитом»

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» за Суперкубок России.
Романцев: жду сегодня хорошего футбола и победу «Спартака» над «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«Жду сегодня хорошего футбола и, конечно, победу «Спартака». Но лучше, чем вчера, футбола уже не будет», — приводит слова Романцева Sport24.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалёв.

Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Ранее «Зенит» объявил стартовый состав на матч за Суперкубок со «Спартаком».

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