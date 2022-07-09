Ещенко признался, что за два дня до игры не занимается сексом

Заместителем технического директора академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова Андрей Ещенко рассказал, как готовится к матчах.

«За два дня до игры не занимаюсь сексом. Роналду, наоборот, в день игры может. Ну, каждому своё», — цитирует «Матч ТВ» Ещенко.

Ещенко перешёл в «Спартак» из столичного «Динамо» 2016 году. В 2022-м он входил в тренерский штаб Паоло Ваноли. Ещенко является чемпионом России в составе московского клуба и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Ещенко предположил, по какой тактике будет играть «Спартак» в матче за Суперкубок России.