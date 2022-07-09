Экипажи «КамАЗ-мастер» заняли весь подиум на третьем этапе «Шёлкового пути»

Экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на третьем этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

Сотников преодолел 387,02 км за 3 часа 29 минут 52 секунды.

Второе и третье места заняли его напарники по команде — Андрей Каргинов (+05:51) и Эдуард Николаев (+07:59).

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая дистанция составляет 4474 км.

Ранее сообщалось, что экипаж «КамАЗ-мастер» Андрея Каргинова занял второе место по итогам второго этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.