Бердыев рассказал, что мог стать главным тренером сборной России

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Российский специалист Курбан Бердыев рассказал, что мог возглавить сборную России по футболу.
Бердыев рассказал, что мог стать главным тренером сборной России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«После отставки Черчесова у меня была встреча одна, не буду называть людей. Почему-то я подумал, что всё будет нормально. И я буду тренером сборной России. Конечно, я дал добро. Это сборная страны. Серьёзный вызов. Что-то пошло не так не с моей стороны», — сказал Бердыев в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Летом 2016 года Бердыев должен был возглавить московский «Спартак» после увольнения Дмитрия Аленичева, однако в последний момент передумал. В итоге главным тренером стал Массимо Каррера, который в сезоне-2016/17 привёл красно-белых к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана. Сейчас он тренирует иранский «Трактор».

Ранее Бердыев извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном за отказ возглавить московскую команду.

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