Агент Магнуссона рассказал, почему отверг предложение ЦСКА о новом контракте

Мартин Далин, агент исландского защитника Хёрдура Магнуссона, объяснил, почему футболист не согласился на предложение ЦСКА о новом контракте.

«Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим», — приводит слова Далина «Чемпионат».

С 2018 года защитник провёл за ЦСКА 93 матча, забил пять мячей и стал обладателем Суперкубка. В сезоне-2021/22 29-летний футболист из-за травмы провёл всего четыре матча в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА решили отказаться от идеи подписать контракт с Магнуссоном.