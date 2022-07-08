Агент Магнуссона рассказал, почему отверг предложение ЦСКА о новом контракте

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Мартин Далин, агент исландского защитника Хёрдура Магнуссона, объяснил, почему футболист не согласился на предложение ЦСКА о новом контракте.
Агент Магнуссона рассказал, почему отверг предложение ЦСКА о новом контракте
  • Legion-Media
  • © Dejan Obretkovic

«Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим», — приводит слова Далина «Чемпионат».

С 2018 года защитник провёл за ЦСКА 93 матча, забил пять мячей и стал обладателем Суперкубка. В сезоне-2021/22 29-летний футболист из-за травмы провёл всего четыре матча в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА решили отказаться от идеи подписать контракт с Магнуссоном.

 

 

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