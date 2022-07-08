Задрафтованный «Миннесотой» Юров является фанатом Капризова

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Российский форвард магнитогорского «Металлурга» Данила Юров был выбран «Миннесота Уайлд» под общим 24-м номером на драфте НХЛ — 2022.
Задрафтованный «Миннесотой» Юров является фанатом Капризова
  • AP
  • © Stacy Bengs

«Безусловно, я доволен, что попал в хорошую организацию. Посмотрев видео из раздевалки, можно понять, что это весёлая команда с хорошей атмосферой внутри. Большой ли я фанат Кирилла Капризова? Да», — сказал Юров в интервью пресс-службе.

В сезоне-2021/22 Юров принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 24 матчах плей-офф, в которых не отметился результативными действиями.

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с января 2021 года. В минувшем сезоне хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).

Ранее генменеджер «Вашингтона» объяснил выбор Ивана Мирошниченко в первом раунде драфта.

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