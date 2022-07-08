Агент Прохоров: в матче за Суперкубок жду самоотдачи и зрелищной игры от обеих команд

Футбольный агент Артём Прохоров ждёт интересной и зрелищной игры от «Спартака» и «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Жду атмосферной игры и самоотдачи от обеих команд. Независимо от критики по поводу выбранного города встреча будет очень интересной и зрелищной. У «Зенита» есть преимущество своего поля, да и состав у питерцев сильнее. Но «Спартак» должен играть в свой футбол и показать, что приехал в Санкт-Петербург за победой! Скажу честно, не следил за Абаскалем. Знаю только, что он был ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера в «Базеле». Это молодой специалист, для которого большая ответственность — стоять у руля такой команды, как «Спартак». Сможет ли он чем-то удивить? Сделаем выводы после финального свистка, так как это его первая официальная игра и серьёзный экзамен!» — заявил RT Прохоров.

Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалёв. Для Гильермо Абаскаля это первая официальная встреча на посту главного тренера красно-белых.

Ранее бывший нападающий «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян рассказал, в чём «Зенит» превосходит московскую команду.