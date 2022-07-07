Reuters: на стадионах ЧМ-2022 по футболу в Катаре не будут продавать пиво
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«В настоящее время обсуждается, чтобы болельщики могли пить пиво по прибытии и при выходе со стадиона. Однако пиво не будет подаваться во время матчей или внутри чаши стадиона», — сообщает Reuters со ссылкой на источник.
При этом отмечается, что продажа пива за пределами стадионов будет разрешена, но только до и после определенных матчей.
По закону в Катаре запрещено употреблять алкоголь в общественных местах.
Первенство планеты пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. В матче открытия турнира сыграют сборные Нидерландов и Сенегала.
Ранее сообщалось, что ФИФА будет использовать полуавтоматическую систему VAR на ЧМ-2022 в Катаре.