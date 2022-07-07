Медведев: «Зенит» ведёт переговоры с «Сочи» по переходу Кравцова

Полузащитник петербургского «Зенита» Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в «Сочи».

Команда из Санкт-Петербурга ведёт переговоры о переходе Кравцова в черноморский клуб. Возможна аренда, приводит слова генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева РИА Новости.

20-летний Кравцов в сезоне-2021/22 выступал за «Пари НН» на правах аренды. Полузащитник в 20 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что не намерен делать «Зениту» лёгкий календарь.