В цифровой автошколе предложили использовать трассы «Формулы-1» для обучения водителей

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Основатель цифровой автошколы «Баранка» Матвей Гордиенко выступил с предложением использовать автотрассы «Формулы-1» и другие специальные спортивные объекты для повышения профессиональных навыков водителей и развития любительского автоспорта в России, а не только для концертов эстрадных звёзд и шоу-мероприятий.
В цифровой автошколе предложили использовать трассы «Формулы-1» для обучения водителей
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«В связи с тем, что в настоящее время из-за ограничений WADA и непростой международной обстановки проведение различных спортивных соревнований на территории России заметно сократилось, а такие крупные спортивные объекты, как трасса «Формулы-1» в Сочи, «Игора Драйв» в Ленинградской области, FIA Grade 1 — Moscow Raceway в Подмосковье и другие, не используются в полной мере, считаю целесообразным упростить допуск автошкол, специализирующихся на обучении всех желающих экстремальному вождению, к данной спортивной инфраструктуре. Это позволит повысить общий уровень водительского мастерства и будет способствовать снижению аварийности на дорогах», — заявил Гордиенко.

По его словам, поводом для допуска автошкол к спортивным объектам является возможное увеличение разрешённой скорости на ряде участков автомобильных дорог в России до 150 км/ч. Ранее данную инициативу поддержал глава ГИБДД Михаил Черников.

«Недавнее предложение ГИБДД поднять разрешенный порог скорости на некоторых магистралях до 150 км/ч фактически открывает новую страницу в российской автомобильной истории. С точки зрения технических параметров качество покрытия российских дорог на сегодняшний день практически соответствует европейскому, что позволяет без проблем внедрить данную инициативу ГИБДД. Однако с точки зрения подготовки российских водителей, особенно начинающих, их квалификация зачастую требует дополнительной подготовки, необходим опыт и навыки, отработанные до автоматизма. А получать соответствующие навыки лучше всего именно на специальных спортивных объектах, в том числе на гоночных трассах», — отметил Гордиенко.

По словам основателя цифровой автошколы, разрешение использовать гоночные трассы для обучения водителей не только поможет улучшить качество вождения, но и поспособствует популяризации любительского автоспорта в стране.

Ранее сообщалось, что вместо Гран-при России на «Сочи Автодроме» состоится фестиваль «Ф#1» с участием популярных исполнителей — групп «Сплин», «Звери», а также Гарика Сукачёва и Леонида Агутина — под названием «Там, где ревут моторы, зазвучит музыка!».

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