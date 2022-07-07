Вместо Гран-при России на «Сочи Автодроме» пройдёт музыкальный фестиваль

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Вместо этапа «Формулы-1» промоутер «Росгонки» проведёт в Сочи музыкальный фестиваль с участием звёзд шоу-бизнеса.
Вместо Гран-при России на «Сочи Автодроме» пройдёт музыкальный фестиваль
  • РИА Новости

«Росгонки» и «Нашествие» совместно проведут музыкальный фестиваль — «Ф#1». Мероприятие пройдёт 24 и 25 сентября на «Сочи Автодроме». В нём выступят «Сплин», «Звери», Гарик Сукачев, Леонид Агутин, Uma2rman, «Ёлка» и другие известные исполнители.

«Там, где ревут моторы, теперь зазвучит музыка!» — звучит анонс фестиваля.

Напомним, что в марте 2022 года руководство «Формулы-1» приняло решение разорвать контракт на проведение Гран-при России. С 2014 года этап проходил в Сочи. С 2023 года гонка должна была проводиться на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Ранее «Росгонках» рассказали о ситуации с выплатой денег от «Формулы-1» за отмену этапа в России.

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