В «Росгонках» рассказали о ситуации с выплатой денег от «Формулы-1» за отмену этапа в России

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал о возвращении денег, которые организация внесла «Формуле-1» за проведение Гран-при России 2022 года до отмены этапа.

«Банк действительно вышел из состава учредителей АНО. «Формула-1» выдвинула ряд требований к нам, для того чтобы у них была техническая возможность вернуть нам деньги. По состоянию на сейчас все условия выполняются», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Он отметил, что теперь остаётся только дождаться одобрения со стороны соответствующих ведомств США и Великобритании.

Напомним, что в марте 2022 года руководство «Формулы-1» приняло решение разорвать контракт на проведение Гран-при России. С 2014 года этап проходил в Сочи. С 2023 года гонка должна была проводиться на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Ранее президент РАФ Виктор Кирьянов ответил на вопрос о возможном возвращении «Формулы-1» в Россию.