В «Росгонках» рассказали о ситуации с выплатой денег от «Формулы-1» за отмену этапа в России

Короткая ссылка
Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал о возвращении денег, которые организация внесла «Формуле-1» за проведение Гран-при России 2022 года до отмены этапа.
В «Росгонках» рассказали о ситуации с выплатой денег от «Формулы-1» за отмену этапа в России
  • РИА Новости

«Банк действительно вышел из состава учредителей АНО. «Формула-1» выдвинула ряд требований к нам, для того чтобы у них была техническая возможность вернуть нам деньги. По состоянию на сейчас все условия выполняются», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Он отметил, что теперь остаётся только дождаться одобрения со стороны соответствующих ведомств США и Великобритании.

Напомним, что в марте 2022 года руководство «Формулы-1» приняло решение разорвать контракт на проведение Гран-при России. С 2014 года этап проходил в Сочи. С 2023 года гонка должна была проводиться на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Ранее президент РАФ Виктор Кирьянов ответил на вопрос о возможном возвращении «Формулы-1» в Россию.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить