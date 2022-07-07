The Telegraph: трансфер де Йонга в МЮ задерживается из-за долга «Барселоны»
- AP
Как сообщает The Telegraph, переход нидерландца в английский клуб задерживается из-за задолженности «Барселоны» перед футболистом по зарплате и бонусам за сезон-2021/22.
Отмечается, что де Йонг был согласен на отсрочку выплат из-за пандемии. В сезоне-2020/21 он одобрил временное сокращение зарплаты до €11 млн, а в прошлом сезоне — до €5 млн.
Долг «Барселоны» по бонусам перед 25-летним футболистом составляет €4 млн.
Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 нидерландский полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах.
Ранее сообщалось, что де Йонг близок к тому, чтобы продолжить карьеру в МЮ.